 МВФ ожидает от Украины решения еще нескольких вопросов для получения финансирования

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", – сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

10 апреля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев заявил, что комитет не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, банковский законопроект к рассмотрению во втором чтении.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда страна лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 годах и в 2011-2013 годах Киев выплатил Фонду соответственно SDR1,45 млрд и SDR6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 годы "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR1,04 млрд, в 2008-2010 годы - SDR8,72 млрд, в 2014-2018 годы - $3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR22,41 млрд, выплатил SDR18 млрд, из них SDR2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR6,44 млрд, в том числе SDR0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR1 млрд, на следующий - SDR1,14 млрд.