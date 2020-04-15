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 США выделят американским авиакомпаниям $25 миллиардов помощи

Американские авиаперевозчики предварительно договорились с Минфином об условиях предоставления им финансовой помощи в размере $25 млрд в связи с кризисом, начавшимся из-з пандемии, пишет Bloomberg. Как заявил глава ведомства Стивен Мнучин, в программе согласились участвовать ряд крупных компаний.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Деньги государства должны покрыть авиакомпаниям расходы на выплату зарплат. Как сказал министр, программа должна помочь людям сохранить рабочие места и "сохранить стратегическое значение авиаотрасли, при этом обеспечив соответствующую компенсацию налогоплательщикам".

Деньги начнут распределяться уже на этой неделе, сообщил осведомленный источник агентства. По его данным, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. На прошлой неделе Мнучин предупреждал, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

Delta Air Lines сообщила, что ей будет выделено $5,4 млрд, включая необеспеченный 10-летний заем в $1,6 млрд. Авиакомпания предоставит правительству варрант на покупку примерно 1% своих акций в течение пяти лет.

"Финансирование вместе нашими собственными мерами позволит избежать уход сотрудников в неоплачиваемые отпуска и сокращение зарплат до конца сентября, несмотря на падение пассажирского трафика на 95%", - отметил глава Delta Air Lines Эд Бастиан.

Объем помощи Southwest Airlines составит $3,2 млрд, из них около $1 млрд будет предоставлено в качестве ссуды на 10 лет.

American Airlines получит безвозмездное финансирование объемом $4,1 млрд и ссуду в $1,7 млрд.

"Мы считаем, что с этой помощью у нас достаточно финансовых ресурсов, чтобы пережить кризис и быть в состоянии оказывать услуги пассажирам, когда они снова будут готовы совершать полеты", - говорится в совместном сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома.

В заявлении Мнучина говорится, что к программе согласны присоединиться также Alaska Airlines, Allegiant Air, rontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines. Минфин продолжит переговоры с другими крупными перевозчиками, а также с мелкими компаниями и теми, которые занимаются грузовыми перевозками.

Две крупных региональных пассажирских авиакомпании продолжают переговоры, сообщает Regional Airline Association. По информации осведомленного источника Bloomberg, речь идет о Republican Airlines и ExpressJet Airlines. Они не являются публичными компаниями и не могут предоставить варрантов на приобретение своих акций. ExpressJet частично принадлежит United.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189164
 
 
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