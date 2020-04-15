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 Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ

Украина закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Минздравом. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сказал он на онлайн-брифинге в среду.

При этом Степанов отметил, что Минздрав изучает возможности использования и закупки аппаратов ИВЛ украинского производства.

"Считаю, что мы должны развивать собственное производство. Есть несколько производителей, которые сейчас в срочном порядке пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - сказал он.

Степанов также сообщил, что Украине удалось привлечь $135 млн от Всемирного банка, из которых $35 млн пойдут на борьбу с COVID-19, в том числе $20 млн - на закупку необходимых материалов и оборудования, $15 млн - на дополнительное финансирование медучреждений, принимающих участие в выявлении и лечении COVID-19.

По словам министра, в настоящее время Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами, а также начала производство собственных ПЦР-тестов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189148
 
 
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