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 Мировые цены на золото снижаются после восьмилетних максимумов

Стоимость золота снижается в среду в рамках коррекции после роста ранее до максимума с 2012 года, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,76%, или на 13,5 доллара, до 1755,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,04%, до 15,96 доллара за унцию.

Снижение стоимости драгоценного металла в среду вызвано фиксацией прибыли инвесторами после роста на предыдущей торговой сессии, когда цена на золото во вторник достигала максимума с октября 2012 года в 1784,85 доллара.

Несмотря на временное снижение цены на золото, аналитики отмечают неопределенность, которая поддерживает стоимость драгметалла в качестве более надежного актива.

"В мире так много неопределенности и столько противоречивой информации, которая поддерживает цену на золото!" — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189138
 
 
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