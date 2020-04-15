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 Министр здравоохранения не видит причин для окончания карантина в ближайшее время

Выходить из карантина пока нецелесообразно, выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в Киеве в среду.

По словам министра, Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, "чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189135
 
 
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Снижение карантина возможно когда большая половина населения переболеет. А для того что бы знать что большая часть переболела, надо делать тесты всем. Потому что может быть масса людей которые уже переболеть в легкой форме , но об этом не знают ни они , ни государственная статистика
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Согдасен! министр только начал нормально кушать и стройку затеял на берегу днепра! И в общем жизнь начала налаживаться)))) А тут давайте отменим карантин! Вы че сбрендели, о людях надо думать, а минист докторов и медиков тоже человек!)))))))))))
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