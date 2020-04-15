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Все про:налоги (1078) налоговая (176) миллионеры (77)

 Налоговая насчитала в Украине 1 761 миллионера

По состоянию на 1 апреля 2020 года доходы в Украине свыше 1 млн грн задекларировали 1761 человек, сообщает Государственная налоговая служба.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госналоговой службы сообщает БизнесЦензор.

При этом в марте декларации об имущественном состоянии и доходах подали 749 граждан.

Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители Киева (702 человека), Харьковской (143 человека), Днепропетровской (129 человек) и Киевской (103 человека) областей.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере 234,4 млн грн. Из них 206,7 млн грн – налога на доходы физических лиц и 27,6 млн грн военного сбора.

За указанный период наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определены жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Налоговые обязательства чуть более 8,0 млн грн задекларировано двумя гражданами - бенефициарными собственниками украинских предприятий, жителями Одесской области и Киева.

Жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн грн с дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева – 8,8 млн грн иностранных доходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189127
 
 
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