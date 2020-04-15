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Все про:сахар (194) Астарта (74)

 "Астарта" увеличила продажи сахара на 44%

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупный производитель сахара в Украине, в январе-марте 2020 года нарастил продажи сахара на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 77,56 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже во вторник вечером.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее данным, реализация пшеницы за указанный период снизилась на 68% – до 3,4 тыс. тонн, кукурузы – на 17%, до 236 тыс. тонн, подсолнечника – на 99%, до 69 тонн, соевого масла – на 22%, до 11,14 тыс. тонн, молока – на 9%, до 23,64 тыс. тонн.

Только продажи соевого шрота в прошлом году остались на уровне 2019 года - 46,86 тыс. тонн.

Вместе с тем, как указывает агрохолдинг, средние цены на сахар за этот период снизились на 1%, на пшеницу – 22%, кукурузу – 6%, подсолнечник – 7%, соевый шрот – 14%.

В то же время средние цены на молоко выросли на 9%, на соевое масло – на 1%.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка в минувшем году выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189117
 
 
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