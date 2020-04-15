 Основатель Amazon увеличил свое состояние за день на $6,4 миллиардов

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как отмечает издание, во вторник, 14 апреля, к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Amazon выросла на 5,3%. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги составила рекордные $2238.

В связи с этим состояние Безоса, который владеет 11,2% акций Amazon, резко возросло, увеличившись на $6,4 млрд (около 5%) — до $138 млрд. Состояние его бывшей супруги Маккензи Безос, которая при разводе получила долю в компании, также существенно увеличилось. За день она разбогатела на $2,2 млрд, а ее состояние увеличилось до $44,8 млрд.

В целом, несмотря на кризис, с начала года акции Amazon выросли более чем на 20%. Причиной этого стал резко выросший спрос на услуги онлайн-гипермаркетов и доставки в условиях пандемии и прекращения работы магазинов офлайн. Как отмечает Bloomberg, американцы начали полагаться на онлайн-магазины даже при покупке туалетной бумаги и прочих товаров первой необходимости. Для того, чтобы справиться с ростом спроса, Amazon объявила о найме дополнительно 100 тыс. сотрудников. Вместе с тем, в США на некоторых складах компании начались протесты работников, недовольных нехваткой средств индивидуальной защиты и невозможностью обеспечить социальную дистанцию на рабочих местах.

В конце марта The Wall Street Journal подсчитала, что Безос сумел сэкономить в кризис порядка $1,9 млрд благодаря тому, что вовремя распродал часть принадлежащих ему активов в феврале-марте, до обвала американского фондового рынка. Так, в течение первой недели февраля он продал акций Amazon примерно на $3,4 млрд. По подсчетам аналитиков, если бы он продержал бумаги до 20 марта, то потерял бы из-за снижения котировок $317 млн.

В целом, Безос оказался единственным в топ-10 богатейших миллиардеров, чье состояние с начала 2020 года увеличилось.

В условиях массового роста безработицы и сокращения рабочих мест Безос пожертвовал ранее $100 млн на программу Feeding America, которая поддерживает продуктами питания более 40 млн малоимущих в США через сеть столовых и приютов.

Он объяснил это тем, что благотворительные организации, которые берут на себя такую задачу, зачастую полагаются на сети ресторанов и точек общепита, которые жертвуют им продукты, а те в условиях самоизоляции прекращают работать.

Кроме того, Amazon вместе с Microsoft пожертвовали $1 млн в фонд борьбы с коронавирусом в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании, также Amazon учредил фонд в размере $25 млн для помощи своим водителям и другим сотрудникам.