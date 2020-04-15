[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.05 29.3
 Коррупция
  4167  2
Все про:КГГА (562) Поворозник (2)

 СБУ провела обыски у первого заместителя Кличко (обновлено)

В помещениях Киевской городской государственной администрации вечером вторника провели обыски после того, как сотрудники СБУ задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству Интерфакс-Украина эту информацию, сообщает БизнесЦензор.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

В эфире телеканала "1+1" Игоря Коломойского были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника, который якобы должен был передать деньги Поворознику.

В свою очередь мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко на ежедневном онлайн-брифинге подтвердил проведение обысков в кабинете Поворозника представителями СБУ и Нацполиции, обратив внимание, что такие дела – подследственность НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над "i". И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те – кто фабриковал это дело", – отметил Кличко.

Сам Поворозник свою причастность к незаконной деятельности отрицает.

"По вчерашней ситуации:

  1. Взяток не брал.
  2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
  3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь.
  4. Подозрение никто не объявлял.
  5. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.

Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ", – написал первый замглавы КГГА на своей странице в сети Facebook.

В СБУ и Нацполиции пока официально не комментировали дело.

СБУ провела обыски у первого заместителя Кличко 01
СБУ провела обыски у первого заместителя Кличко 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189107
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хитрые все стали, только через посредников, а теперь попробуй докажи что это не оговор.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто ДТЭК закупки Кабмин карантин коронавирус НБУ прогноз
 
 
 
 
 
 вверх