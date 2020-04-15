 СБУ провела обыски у первого заместителя Кличко (обновлено)

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству Интерфакс-Украина эту информацию, сообщает БизнесЦензор.
Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.
В эфире телеканала "1+1" Игоря Коломойского были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника, который якобы должен был передать деньги Поворознику.
В свою очередь мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко на ежедневном онлайн-брифинге подтвердил проведение обысков в кабинете Поворозника представителями СБУ и Нацполиции, обратив внимание, что такие дела – подследственность НАБУ.
"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над "i". И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть – или коррумпированный чиновник, или те – кто фабриковал это дело", – отметил Кличко.
Сам Поворозник свою причастность к незаконной деятельности отрицает.
"По вчерашней ситуации:
- Взяток не брал.
- Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
- Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь.
- Подозрение никто не объявлял.
- Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.
Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ", – написал первый замглавы КГГА на своей странице в сети Facebook.
В СБУ и Нацполиции пока официально не комментировали дело.