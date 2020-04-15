 "Астарта" сменила за год убыток чистой прибылью в 1,7 миллиона евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному вечером во вторник на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в минувшем году выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро, валовая прибыль сократилась на 4,2% - до 91,46 млн евро.

EBITDA компании по итогам прошлого года выросла на 14,6% - до 77,92 млн евро. В частности, растениеводческий сегмент сгенерировал 53,34 млн евро EBITDA, сахарный – 2,31 млн евро, соевый – 7,39 млн евро, молочный – 15,61 млн евро.

EBITDA margin снизилась с 18% до 17%. Чистый долг к EBITDA составил по итогам 2019 года 3,5x против 4,8x в 2018 году. По состоянию на конец прошлого года чистый долг составил 276 млн евро и снизился по сравнению с 2018 годом на 14,8%.

"Астарта", в отчете указала, что по состоянию на 10 апреля 2020 года пандемия COVID не оказала существенного влияния на деятельность компании.

"Тем не менее, компания по-прежнему подвержена операционным и рыночным рискам, связанным с пандемией, которые не поддаются количественной оценке в настоящее время", - отметили в компании.

В настоящее время Совет директоров намерен рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять выплату дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Тем не менее, дивидендная политика будет время от времени пересматриваться, и выплата любых будущих дивидендов будет осуществляться по усмотрению общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

Компания указывает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку 117 млн евро, что на 2% ниже, чем в 2018 году из-за снижения продаж сахара на 8% - до 301 тыс. тонн (26% в структуре консолидированного дохода). Экспорт составил около 13% продаж. По оценкам компании, доля "Астарты" в общем производстве сахара в Украине – 20%.

"Местный рынок сахара не сильно улучшился в 2019 году: несмотря на значительное сокращение площадей выращивания сахарной свеклы в Украине, цены оставались низкими", - цитируется в отчете компании CEO и основатель "Астарты" Виктор Иванчик.

Выручка в сегменте растениеводства составила 206 млн евро, что на 62% больше, чем в 2018 году за счет роста продаж кукурузы благодаря хорошим урожаям в 2018 и 2019 годах (46% консолидированной выручки). В том числе экспорт сформировал 80% сегментного дохода. В 2019 году "Астарта" 1,01 млн евро тонн урожая сельхозкультур, что на 4% меньше, чем в 2018 году.

Выручка сегмента переработки сои составила 83 млн евро, что на 11% больше, чем в 2018 году благодаря более сильным продажам (18% консолидированной выручки). Экспорт составил 89% продаж. По оценкам "Астарты", ее доля на внутреннем рынке переработке сои составляет 14%, при этом компанией было переработано 231 тыс. тонн соевых бобов, что на 7% больше по сравнению 2018 годом.

Доходы сегмента молочного животноводства по итогам 2019 года составили 35 млн евро против 29 млн евро в 2018 году за счет более высоких цены на продукты (+26,4% - до 326 за тонну), компенсирующих сокращение производства молока на 10% в 2019 году – до 96 тыс. тонн (8% консолидированной выручки). Все продажи осуществлялись в средине страны.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

По состоянию на конец 2019 года было два основных акционера: Виктор Иванчик (генеральный директор), которому принадлежало 38% от общего количества акций в обращении через Albacon Ventures Limited и Fairfax Financial Holdings Ltd, которому принадлежало 29%.