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Все про:Ахметов (984) уголь (1353) ДТЭК (697) электроэнергия (691)

 Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля

Непосредственной причиной выведения в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" являются рекордные запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По словам топ-менеджера, в течении последних шести месяцев в энергетике наблюдается "системный кризис, в котором находятся все без исключения игроки рынка", вследствие которого больше всего пострадала тепловая энергетика.

"У нас в настоящий момент около двух, почти три миллиона (тонн, – ред.) угля находится на складах. Это беспрецедентные запасы, такого еще никогда не было за последние 6 лет. Как следствие – уголь украинский не востребован. Около трех миллиардов убытков у тепловых электростанций и они не могут платить шахтерам за добываемый уголь. Поэтому ДТЭК был вынужден остановить с 1 апреля второе крупнейшее объединение страны – это "Добропольеуголь", где работает 7 тысяч человек", – сказал Сахарук.

"К сожалению, за это 20 дней ситуация не изменилась, и с 20 апреля мы вынуждены будем останавливать крупнейшее угольное объединение Украины – это "ДТЭК Павлоградуголь", где работает 22 тысячи человек. Это, по сути, остановка всей угольной отрасли Украины, потому что уже на протяжении последних 9 месяцев практически в состоянии полупростоя находятся государственные шахты То есть, всего у нас на простое будет находится около 40 тысяч человек", – добавил глава "ДТЭК Энерго".

Сахарук подчеркнул, что ДТЭК продолжит платить зарплату сотрудникам остановленных предприятий, согласно коллективному договору.

"Мы, конечно же, продолжим платить зарплату согласно коллективному договору, это около 60%, будем обеспечивать. Но это конечно не тот доход, который наши шахтеры получали до этого, это была европейская заработная плата у тех участков, которые выполняли планы", – сказал глава компании.

Глава "ДТЭК Энерго" отметил, что снижение выплат работникам угольных предприятий означает снижение отчислений подоходного налога и единого соцвзноса с зарплат.

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Как сообщалось, накануне гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Глава ДТЭК уточнил, что на шахтах объединения работает 22 тысячи сотрудников, после вывода в простой средняя зарплата горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) сократится с 19 тыс. грн до 10 тыс. грн в месяц.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Напомним, в конце марта энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий.

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189090
 
 
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привык получать сверх прибыля, а тут на тебе и облом.
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Эко их колбасит , то нет угля и нужно срочно закупать у врага , через нотердам в минус . То угля слишком много , и нужно всех увольнять Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля - Цензор.НЕТ 7499 А может быть кто то слишком жадный , и не готов к свободным рыночным отношениям , потому что всегда был монополистом Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля - Цензор.НЕТ 7499 Одна из проблем Украины ,это монополии , узаконенные государством Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля - Цензор.НЕТ 7499
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Без вечной господдержки все эти "бизнесмены" как-то грустнеют на глазах. Прибыль себе в кармашик, а все проблемы государству, нормальная схема
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Вспомнил старый анекдот.Приходит миссис к адвокату и говорит,что хочет развестись с мужем.Адвокат,посмотрев её бумаги, в ответ -200 долларов и развод у вас в кармане. Женщина в задумчивости :"А мне вчера предлагали за 50 долларов его пристрелить".
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50 конечно меньше 200, но есть немалый шанс присесть надолго. Поэтому как говорит извест ный персонаж с причёской вуди вудпекера - это невыгодная сделка
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шахты не закрывают, а останавливают. уголь товар сезонный. так было, есть и будет. осень-зима цены и условия диктуют шахты, весна-лето потребители. павлоградуголь это в основном уголь энергетический. с карантином потребления угля нет. шахтеры с половиной зарплаты погуляют до осени и выйдут на работу. часть и сейчас продолжит работать. шахта никогда не останавливается полностью.
ДТЭК еще и ТЭС и крупнейший производитель "зеленой" электроэнергии, которая стоит в 10 раз дороже энергоатома. И платить обязаны даже за не потребленную зеленую электроэнергию.
так что за доходы господина Ахметова можно не волноваться. А вот тема Зеленского не раскрыта. недоработка.
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Бабломойский обеспечил миллиардные убытки государственному Центренерго, получая э-ен. ниже себестоимости для своих производств.
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