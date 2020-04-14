 Кабмин может назначить нового главу министерства энергетики в обход голосования в Раде, – СМИ

По данным Українських новин, Кабмин может назначить Буславец сначала заместителем министра, а затем возложить на нее обязанности руководителя министерства, передает БизнесЦензор.

Для этого предложение о назначении Буславец заместителем министра должен внести действующий и.о. министра – первый заместитель министра энергетики Виталий Шубин.

При этом, если Шубин откажеться, Кабмин может назначит другого врио министра из числа действующих замов, который согласится предложить кандидатуру Буславец.

Как отмечает агентство, для назначения Буславец министром в Верховной Раде не хватает голосов, поскольку депутаты во фракции "Слуга народа" считают, что она тесно связана с компанией ДТЭК Рината Ахметова.

Такой вариант фактически подтвердил на днях и глава фракции СН Давид Арахамия.

"Есть две стратегии: первая – определиться с кандидатом и проголосовать, и вторая – назначить временно исполняющего обязанности, дать людям поработать, чтобы не продолжать эту традицию, когда люди поработали, вся Рада их взяла, а потом вся Рада через несколько недель или месяцев от них избавилась", – заявил глава фракции.

Как сообщалось, вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".