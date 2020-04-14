 Госагентство накупило спасательных машин на 500 миллионов по цене 3,5 миллиона за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года поставят 139 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа BC FR САРМ-Л на базе пятиместного полноприводного пикапа Ford Ranger P375 ICA2 Евро 6 с кондиционером и подушками безопасности по 3,5млн грн за штуку. В прошлом году цена одной такой машины на тендере составляла 3,47 млн грн.

Кроме того, до августа поставят 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа BC VC-35-1D САРМ-С на базе полноприводного микроавтобуса Volkswagen Crafter 35 стандарта "евро 6" с надстройкой по 5,8 млн грн. Их прошлогодняя цена составляла 5,77 млн грн.

В машинах будет планшет SolidPad LX10W с софтом схем легковых автомобилей CRS Edition, навигатор с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанции, охранно-громкоговорящая установка, электролебедка, разное аварийно-спасательное оборудование и тому подобное.

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Анонимные фирмы требовали от заказчика изменить требования к гидравлического и пневматического аварийно-спасательного оборудования, якобы выписанные под единственного производителя "Weber" (Германия).

Напомним, в прошлом году ООО "Пост-01" заявил, что в 2018-2019 годах Немецкий гуманитарный фонд GIZ поставил ГСЧС автомобили САРМ с оборудованием и сервисными инструментами и принадлежностями "Weber". GIZ закупил их на публичных торгах в Германии, причем по требованию ГСЧС техническая документация торгов якобы была выписана под "Weber".

Компания "Holmatro" (Нидерланды) получила от GIZ ответ на запрос относительно возможного участия в торгах, что будет рассматриваться только оборудования "Weber", потому что на этом настояла ГСЧС.

Таким образом, участникам с оборудованием "Weber" не надо включать сервисные инструменты и принадлежности стоимостью около 17 тыс. евро в цену, поскольку они уже есть у ГСЧС. К тому же, как пишет "Пост-01", фирма "Weber" имеет в Украине эксклюзивного представителя.

Договор предусматривает аванс в размере 50% согласно постановлению Кабмина №1070 от 4 декабря 2019 года.

Сумма сделок всего на 1,08 млн грн или 0,2% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 585,96 млн грн, поскольку никто не снижал цену в ходе аукционов.

С мая 2019 года "Валидус Спецавто" выиграл все пять тендеров "Укринфрапроекта" на поставку специальных аварийно-спасательных машин САРМ, получив подряды на 934,93 млн грн.

Столичная фирма принадлежит директору Андрею Нагорному из Киева. Ранее он руководил и владел столичным ООО "Спецвен" вместе с киевлянином Евгением Чистюхиным, пока ту компанию не переписали на нового директора Виталия Пашковского с Житомирщины.

Единственным конкурентом победителя торгов с такими же базовыми автомобилями было столичное ООО "Торговый дом "Эгритек" Виктории Панченко из Прилук Черниговской области, которым руководит Александр Оскаленко.

Ранее им владел депутат Черниговского облсовета от РПЛ Олег Аверьянов, который в 2015-2016 годах был первым заместителем нынешнего главы ГСЧС Николая Чечеткина. Его помещения в 2016 году обыскивали в связи с тендером на поставку пожарной техники, но дело так и не попало в суд.

Соперник основал ООО "Спецтехноэкспо" вместе с ООО "Богдан Интер" Михаила Сокола и ООО "Киевский республиканский автоцентр" Валентина, Михаила и Марианны Затхеев.

Руководителем "Укринфрапроекта" в ноябре 2019 года был назначен Кирилл Хомяков.