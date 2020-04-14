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 Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение

Президент Румынии Клаус Йоганнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hotnews.ro, передает БизнесЦензор.

"Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать", - заявил Йоганнис.

Йоганнис объяснил, что продолжение чрезвычайного положения необходимо для принятия эффективных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами", - отметил Йоганнис.

Он добавил, что опасность не миновала, и ослабление ограничений может привести к резкому росту новых случаев заражения, переполнению больниц и огромному давлению на систему здравоохранения.

Румыния ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 16 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189052
 
 
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