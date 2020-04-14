 Продажи новых легковых авто упали в начале апреля на 64%

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитической группы "Auto-Consulting Украина", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

При этом у некоторых марок было зафиксировано сокращение продаж на 80-86%.

Такой спад Auto-Consulting объясняет тем, что потенциал наработанных в марте клиентов уже исчерпывается и рынок достиг своего минимума.

Также в сообщении говорится, что продажи автомобилей для бизнеса (LCV) сократились на 73% в сравнении с предыдущей неделей.

При этом цифры продаж по всей сети были самыми низкими за все время наблюдений, также продажам не поспособствовало даже открытие автосалонов 6 апреля.