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 Продажи новых легковых авто упали в начале апреля на 64%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине за первую неделю апреля сократились на 64% по сравнению с последней неделей марта.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитической группы "Auto-Consulting Украина", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

При этом у некоторых марок было зафиксировано сокращение продаж на 80-86%.

Такой спад Auto-Consulting объясняет тем, что потенциал наработанных в марте клиентов уже исчерпывается и рынок достиг своего минимума.

Также в сообщении говорится, что продажи автомобилей для бизнеса (LCV) сократились на 73% в сравнении с предыдущей неделей.

При этом цифры продаж по всей сети были самыми низкими за все время наблюдений, также продажам не поспособствовало даже открытие автосалонов 6 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189049
 
 
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