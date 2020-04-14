 ДТЭК не ожидает резкого роста цен на газ в ближайшие два года

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем резкого отката по цене на газ в ближайший год-два, перестраиваем свои инвестиционные планы исходя из того уровня, который зафиксирован сегодня. Пока мы не отказываемся от планов по объему добычи этого года – 1,750 млрд кубометров. Продолжаем программу бурения, которая была на этот год, и четыре скважины, я надеюсь, мы сможем завершить, что позволит нарастить объем добычи газа в следящем году. Это я говорю с позиции сегодняшнего дня, ситуация настолько быстро развивается, что эти планы могут быть пересмотрены через месяц-два", – сказал Тимченко.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Операционной компанией, отвечающей за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК" является ООО "ДТЭК Нефтегаз" – крупнейший частный газодобытчик в Украине. В портфель его активов входят "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.