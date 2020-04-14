[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.91 29.11
 Энергетика
  297  2
Все про:Газ (4253) цены (1326) ДТЭК (697)

 ДТЭК не ожидает резкого роста цен на газ в ближайшие два года

Энергохолдинг "ДТЭК" в настоящее время, несмотря на падение цен на природный газ, сохраняет планы по объему добычи в 2020 году на уровне 1,750 млрд кубометров, а также продолжает выполнять запланированную на этот год программу бурения новых скважин.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем резкого отката по цене на газ в ближайший год-два, перестраиваем свои инвестиционные планы исходя из того уровня, который зафиксирован сегодня. Пока мы не отказываемся от планов по объему добычи этого года – 1,750 млрд кубометров. Продолжаем программу бурения, которая была на этот год, и четыре скважины, я надеюсь, мы сможем завершить, что позволит нарастить объем добычи газа в следящем году. Это я говорю с позиции сегодняшнего дня, ситуация настолько быстро развивается, что эти планы могут быть пересмотрены через месяц-два", – сказал Тимченко.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Операционной компанией, отвечающей за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК" является ООО "ДТЭК Нефтегаз" – крупнейший частный газодобытчик в Украине. В портфель его активов входят "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189048
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ахметов вообще обуел? На мировых рынках обвал цен на газ. 1000м3 меньше 100$ стоят
 показать весь комментарий
 
Ну ты и сравнил - мировые рынки и Ахметов. ДТЭК не ожидает резкого роста цен на газ в ближайшие два года - Цензор.НЕТ 6348
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто ДТЭК закупки Кабмин карантин коронавирус НБУ прогноз
 
 
 
 
 
 вверх