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Все про:Аграрный фонд (74) задержание (92) Кабмин (4136) СБУ (531)

 CБУ задержала "сотрудника Кабмина" за торговлю должностями в правительстве

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал "содействие" в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Стоимость "услуги" составляла от $10 тыс. до $30 тыс. в зависимости от уровня должности", – отмечается в сообщении.

В частности, в рамках уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства "сотрудником Кабмина" $25 тыс. за назначение кандидата на должность заместителя руководителя "Аграрного фонда".

"Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуски на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется", – сообщили в СБУ.

Досудебное расследование продолжается по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189042
 
 
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