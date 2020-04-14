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 Самолет "Мрия" перевез рекордный объем груза в истории авиации. ФОТО

Самолет Ан-225 "Мрия" перевез в Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировым пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении "Антонова" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что за посадкой Ан-225 "Мрия" в аэропорту Шопена в Варшаве наблюдали онлайн около 80 тыс. человек.

Самолет Мрия перевез рекордный объем груза в истории авиации 01

13 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где у нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 кубометров.

За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.

Самолет Мрия перевез рекордный объем груза в истории авиации 02

Этот рейс по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания) стал первым для Ан-225 после технического обслуживания и модернизации, которую провели специалисты ГП "Антонов".

Самолет Мрия перевез рекордный объем груза в истории авиации 03

"Мрия" получила новую систему дистанционного управления силовой установкой украинского производства, новые жидко-кристаллические приборы контроля работы двигателей, также произведенных в Украине, новое современное светооборудование LED с лучшими характеристиками, более энергосберегающее и надежнее.

Таким образом, Ан-225 "Мрия" присоединилась к работе флота самолетов Ан-124-100 "Авиалиний Антонова", которые выполняют чартерные авиаперевозки гуманитарных и медицинских грузов, необходимых для борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня с конца марта авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1400 тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

Самолет Мрия перевез рекордный объем груза в истории авиации 04

Украинской "Мрие" принадлежат более 250 рекордов в области авиации, в частности, перевозка монобагажа весом в 187,6 тонн и абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189039
 
   
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