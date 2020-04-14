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Все про:Дунай (35) испытания (53) ракеты (200) Мининфраструктуры (820) Криклий (92)

 Дунайское пароходство передало две баржи для испытаний ракетного комплекса "Нептун"

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" передало Вооруженным Силам Украины две несамоходные баржи (лихтеры) для испытаний отечественных крылатых ракет "Нептун".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Украинское Дунайское пароходство передало лихтеры, находящихся на балансе предприятия, и которые, в силу существенного износа не могли использоваться по целевому назначению и находились в отстое, для проведения военных учений. Испытания противокорабельного ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" прошли успешно. Это пример эффективного сотрудничества Министерства инфраструктуры и Министерства обороны", – отметил Криклий.

Министр уточнил, что эти лихтеры были использованы в качестве мишеней во время испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" во время учений на юге Одесской области на государственном испытательном полигоне "Алиби".

Во время стрельб комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" была проведена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальность и точность поражения морских целей.

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Комплекс крылатых ракет "Нептун" – разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

В состав ракетного комплекса "Нептун" входят универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189038
 
 
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Вот так надо и ставить..на рыболовные и грузовые суда...ходит себе траулер рыбку ловит..тут раз и подарок козломордым прилетел...война то гибридная
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