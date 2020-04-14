 Дунайское пароходство передало две баржи для испытаний ракетного комплекса "Нептун"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Украинское Дунайское пароходство передало лихтеры, находящихся на балансе предприятия, и которые, в силу существенного износа не могли использоваться по целевому назначению и находились в отстое, для проведения военных учений. Испытания противокорабельного ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" прошли успешно. Это пример эффективного сотрудничества Министерства инфраструктуры и Министерства обороны", – отметил Криклий.

Министр уточнил, что эти лихтеры были использованы в качестве мишеней во время испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" во время учений на юге Одесской области на государственном испытательном полигоне "Алиби".

Во время стрельб комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" была проведена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальность и точность поражения морских целей.

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Комплекс крылатых ракет "Нептун" – разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

В состав ракетного комплекса "Нептун" входят универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль.