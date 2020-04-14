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Все про:G7 (27) долг (1337)

 Министры финансов G7 предложили отсрочки по обслуживанию долга для бедных стран

Министры финансов и главы центральных банков стран "большой семерки" (G7) заявили о готовности предоставить бедным странам отсрочки платежей по обслуживанию долга, если это решение поддержат страны "большой двадцатки" (G20) и Парижского клуба.

Об этом говорится в сообщении по итогам видеоконференции министров финансов и глав центральных банков G7, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, эта мера будет направлена на поддержку стран, которые могут претендовать на льготное финансирование Всемирного банка. Ожидается, что "эта инициатива обеспечит ликвидность для помощи этим странам в преодолении влияния кризиса на здравоохранение и экономику".

Помимо этого, участники видеоконференции поддержали совместную инициативу G20 и Института международных финансов (IIF), которые призвали частных кредиторов добровольно пойти на аналогичные меры.

Министры финансов G7 также призвали увеличить вложения в трастовый фонд МВФ по сдерживанию и преодолению последствий катастроф, а также в фонд по сокращению бедности и содействию росту.

Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд (МВФ) временно освободил от платежей по кредитам 25 беднейших стран-членов Фонда в рамках помощи по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189029
 
 
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