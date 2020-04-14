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 В Австрии большинство магазинов возобновили работу

В Австрии во вторник, 14 апреля, большинство магазинов открылось после масштабного введенных из-за пандемии нового коронавируса ограничений, которые длились несколько недель.

Как отмечает Deutsche Welle, таким образом, Австрия стала одной из первых страны Евросоюза, ослабивших ограничения после четырех недель карантина, передает БизнесЦензор.

В частности, власти страны разрешили возобновить работу магазинов одежды, хозяйственных товаров, цветов и других магазинов. Они смогут работать только при условии соблюдения строгих правил гигиены.

Кроме того, их клиенты должны носить маски для лица и пользоваться тележками, если они есть. Это необходимо для соблюдения дистанции между людьми.

Также сотрудники магазинов должны регулировать количество людей внутри.

Кроме того, жители Австрии должны носить маски и соблюдать дистанцию ​​во время поездок в общественном транспорте.

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Отмечается, что благодаря ослаблению ограничительных мер должны открыться около 80% магазинов, в частности, только в Вене 4500 магазинов. Если же их владельцы не будут соблюдать правила, например, по количеству людей внутри, им грозит штраф до 3600 евро.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), в Австрии официально подтвердили более 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, которую вызывает новый коронавирус. Вследствие болезни погибли 384 человека, более 7,6 тысячи человек выздоровели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189017
 
 
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