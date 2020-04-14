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Все про:аукцион (657) тендер (1348) Укрпочта (402) дизтопливо (629) закупки (1170)

 Цены на дизтопливо для "Укрпошты" упали до 14 грн за литр

Цена мелкооптовых партий дизтоплива на аукционе АО "Укрпошта" 13 апреля по рамочным контрактам опустилась до 14,23 грн/л, включая стоимость доставки на центральную базу в Киеве и на 30-дневную отсрочку платежа.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на площадке ProZorro, передает БизнесЦензор со cсылкой на отраслевое издание enkorr.

С ценой 14,23 грн/л в аукционе победила компания "Глобал Сейл", входящая в структуру KLO. Ее изначальное предложение составляло 14,54 грн/л, но в ходе аукциона было снижено на 31 коп. за литр или на 2,1%.

По итогам аукциона 90 тыс. л топлива для "Укрпошты" должны быть поставлены до 22 апреля.

Основными конкурентами победителя торгов были "Альянс Энерго Трейд" и "Манго Групп". Последняя снизила цену с изначально заявленных 14,76 грн до 14,34 грн за литр.

По данным "Консалтинговой группы А-95", минимальная мелкооптовая цена дизтоплива в столичном регионе 13 апреля на условиях самовывоза с нефтебазы и по предоплате составляла 14,40 грн/л.

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Как сообщалось, с 2019 года "Укрпошта" приобретает топливо по рамочным контрактам.

На 2020–2021 годы такие договоры были заключены с 9 трейдерами – KLO, Mango, "Альянс Энерго Трейд", ОККО, WOG, SOCAR, "Укргаздобыча", Glusco, "Биоэталон". Общий объем закупки ожидается на уровне 6,2 млн л.

Аукционы по этим договорам проходят раз в две недели по 90 тыс. л (в исключительных случаях 120 тыс. л). Всего с момента подписания состоялось 14 таких аукционов на 1,29 млн л.

По их результатам крупнейшим поставщиком стала компания KLO, став победителем в 7 процедурам на 660 тыс. л. Также поставки осуществили "Глуско Украина" (270 тыс. л), "Альянс Энерго Трейд" (90 тыс. л), "Укргаздобыча" (180 тыс. л) и "Сокар" (90 тыс. л).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189015
 
 
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