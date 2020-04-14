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 "Приватбанк" вернет комиссию за купленные на время карантина билеты на поезда

Государственный "Приватбанк" вернет комиссию клиентам за купленные на период карантина железнодорожные билеты в "Приват24" и других сервисах банка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Клиенты "Приват24" и онлайн-кассы bilet.pb.ua получат полное возмещение суммы комиссий по всем возвратам билетов на поезда с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года", – уточняется в сообщении.

Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в "Приват24" или через SMS, после чего в течение трех рабочих дней сумма комиссии будет зачислена на карту.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189010
 
 
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