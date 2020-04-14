 Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2 раза, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 2,1% – до $8,11 млрд, тогда как импорт снизился на 3% – до $8,54 млрд.

Госстат уточняет, что в феврале по сравнению с январем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,1% – до $4,14 млрд, импорта – на 3,9%, до $4,63 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2020 года также было негативным и составило $486,7 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($584 млн).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.

Как сообщалось, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (-$6,21 млрд).

В том числе экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.