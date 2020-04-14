 Мининфраструктуры готовит предложения для поддержки авиационной отрасли, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Министерство инфраструктуры на основании рекомендаций IАТА, ACI EUROPE и консультаций с участниками рынка нарабатывает меры, направленные на поддержку авиационной отрасли", – отметил Криклий.

Министр напомнил, что в сфере управления Министерства инфраструктуры находятся государственные предприятия – аэропорт "Борисполь", аэропорт "Львов", "Украэрорух", которые сейчас должны принимать радикальные меры для стабилизации финансового состояния и сохранения трудовых коллективов. Также в поддержке нуждаются коммунальные аэропорты и украинские авиакомпании.

При этом недавно Евроконтроль принял решение, предусматривающее перенос сроков оплаты авиакомпаниями счетов за предоставленное в феврале-мае 2020 года аэронавигационное обслуживание (АНО) на середину 2021 года. При этом Евроконтроль привлек кредитные средства, которые будут предоставляться провайдерам АНО течение мая-августа этого года для покрытия расходов за предоставленные услуги. Однако Украина не была включена в перечень стран, чьи провайдеры получают кредитное финансирование со стороны Евроконтроля.

"Мининфраструктуры обратилось в Евроконтроль с позицией относительно потенциальных рисков для Украины в результате принятого решения и невозможности поддержать указанное предложение, ведь согласно статье 36 Воздушного кодекса Украины плата за услуги по аэронавигационному обслуживанию на маршруте, на подходе и в районе аэродрома провайдером аэронавигационного обслуживания используется для покрытия расходов на предоставление таких услуг", – отмечается в сообщении.

В министерстве отмечают, что ситуация требует не только государственной поддержки участников рынка авиационных перевозок, но и диалога между ними, который позволит знать приемлемые решения. Министерство инфраструктуры инициирует такой диалог.