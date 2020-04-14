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Все про:арбитраж (149) Ахметов (982) ДТЭК (692) альтернативная энергетика (461) Зеленый тариф (118)

 ДТЭК Ахметова может подать на Украину в арбитраж из-за догов по "зеленому тарифу", – гендиректор

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обращения в международный арбитраж в связи с ростом долгов за электроэнергию генерации из альтернативных источников.

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко заявил на онлайн-брифинге.

По словам гендиректора компании, долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ" достиг 1,1 млрд грн.

"Конечно же сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию", – сказал глава ДТЭК.

Тимченко добавил, что ДТЭК вложил в объекты альтернативной энергетики 1,2 млрд евро, в том числе заемных средств.

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Как сообщалось, по данным Минэнерго, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) в 2019 году возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч. В том числе на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по "зеленому тарифу" электроэнергии.

В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.

Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил виллу Франции за 200 млн евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188991
 
 
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ну це питання часу, коли олігархія зжере державу, яка і породила цю олігархію.
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Еще раз можно поблагодарить шоколадную банду за разбалансированную энергосистему и самые высокие тарифы на зеленую энергетику в самой бедной стране Европы. Хотя порохососам так же как и зебилам не привыкать, они в любом гуане найдут перемогу.
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Надо подать встречный иск на "зелено-альтернативных" лохотронщиков и тех,кто способствовал их приходу к государственному "корыту",принятием (ст13)антиконституционных законов 2018г "О розничном рынке" электроэнергии и газа,запутавших все что можно запутать,введших хаос и беспорядок в отлично работающую отрасль- энергетику(основу экономики). Если у нас та же атомная генерация обеспечивает 100% внутренних потребностей,продавая свою экологически чистую энергию по цене 53 коп.за квт/час,то зачем сажать на шею "традиционным" энергетикам(АЭС,ТЭЦ и ГЭС) этих "зеленых" паразитов,"харчующихся" на безопасности традиционников и бюджете,вынуждающих государство покупать у этих наперсточников их лохотронную энергию в 10 раз выше той же атомной генерации!?Как это вообще можно объяснить с точки зрения здравого смысла и экономической целесообразности? Кто придумал этот лохотрон? Да еще и 30 млрд.субсидии "на развитие " выделил? Не для того ли ,чтобы как-то оправдать под видом внедрения "регулировочных рыночных механизмов" АО,ООО и пр ненужных и вредных паразитических прокладок "Рогов и копыт",которые перехватили на себя миллиардные прибыли,ранее пополнявшие бюджет? Никто не против "альтернативных" источников для личных хозяйств .Но выходить на энергетический "рынок"(если он конечно есть) надо по "рыночным законам" предлагая конкурентную цену- ниже существующей,допустим по 50 коп квт/час. Флаг в руки-вперед и с песней. Но зачем внедрять "альтернативную" энергетику за счет разорения существующей- традиционной ?Пусть они дополняют друг друга,конкурируя между собой на равных условиях.
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