 Зеленский уволил представителя в Кабмине

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы президента №139/2020 и №140/2020 от 14 апреля обнародованы на сайте главы государства.

Кладиев по крайней мере с 2015 года является руководителем Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров.

Как сообщалось, Зеленский назначил Алексея Перевезенцева представителем президента в Кабмине в ноябре 2019 года. Он сменил на этой должности Андрея Геруса, который возглавил парламентский комитет по вопросам энергетики.

Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, также был директором юридического департамента в этом министерстве.

Также в 2015-2016 годах Перевезенцев занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.