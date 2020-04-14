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Все про:безработица (117) НБУ (4655) прогноз (702)

 Безработица в Украине достигнет двузначных значений, – НБУ

Уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время видеоконференции Киевской школы экономики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безработица вырастет в этом году и будет, скорее всего, измеряться двузначными цифрами", - сказал Сологуб.

Он отметил, что НБУ готовит новый макропрогноз, в котором информация об уровнях безработицы и инфляции на этот год будет уточнена.

"Несмотря на падение внутреннего спроса, которое будет значительно большим, мы все-таки видим, что инфляция может быть немного выше, чем было заложено в нашем предыдущем прогнозе", - сказал Сологуб.

По его словам, при условии ведения правильной экономической политики и открытия программы МВФ инфляция не выйдет из-под контроля.

Как сообщалось, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, а инфляции - 11,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188984
 
 
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