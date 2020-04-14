 Золотовалютные резервы вновь превысили $25 миллиардов, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса. Есть в "казне" более $25 млрд. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", – сказано в сообщении.

Также НБУ отмечает, что банки имеют достаточный запас ликвидности.

"Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд. Почти столько же средств было и месяц назад. Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", – подчеркнули в НБУ.

Как солобщалось, по данным НБУ, международные резервы Украины в марте снизились на 7,8% или на $2,12 млрд – до $24,92 млрд, вернувшись к уровню начала года после роста в январе-феврале.