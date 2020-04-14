[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.91 29.11
 Энергетика
  5633  10
Все про:Ахметов (982) шахта (266) шахтеры (201) уголь (1352) ДТЭК (692)

 ДТЭК Ахметова объявил об остановке самой прибыльной угольной компании (обновлено)

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова принял решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко заявил на онлайн-брифинге.

"Мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь" . С 20 апреля объединение выходит в простой", – сказал Тимченко.

Глава ДТЭК уточнил, что на шахтах объединения работает 22 тысячи сотрудников, после вывода в простой средняя зарплата горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) сократится с 19 тыс. грн до 10 тыс. грн в месяц.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

По словам главы энергохолдинга, в условиях рекордных запасов угля на складах, "ДТЭК Энерго" в апреле ожидает поступления средств в размере 1,6 млрд грн, тогда как затраты на обеспечения работы угольных активов холдинга составят 2,9 млрд грн.

При этом Тимченко уточнил, что расходы на выплату зарплат всех сотрудников "ДТЭК Энерго" составляют около 800 млн грн в месяц.

Глава ДТЭК напомнил, что ранее уже была установлена работа "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ряда ТЭС, в связи с чем в простой выведено 12,6 тыс. человек.

"Фактически, остановка "Павлоградугля" – это остановка угольной отрасли Украины. Это было самое прибыльное объединение, с самой низкой себестоимостью", – добавил Тимченко.

Как позднее уточнили в пресс-службе ДТЭК, в простой с20 апреля будут выведены 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также "Первомайский ремонтно-механический завод" и "Научно-производственный центр ДТЭК".

Решение коснется около 18,7 тыс. сотрудников, которые будут выведены в простой. Остальные работники будут обеспечивать техническое обслуживание предприятий.

По данным НДЭК, также в простой выведено около 50% сотрудников ТЭС.

Читайте также: Для обеспечения работы ВЭС и СЭС достаточно одного человека на объект, – ДТЭК

Как сообщалось, в конце марта энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий. 

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188975
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Осталось еще "Энергоатом" дать приватизировать олигархам и стать заложниками уже ядерного шантажа.
 показать весь комментарий
 
 
І як в світі працюють приватні АЕС? Чи залізниці? Може Боінг чи Нортроп віддати державі?
 показать весь комментарий
 
От коли Україна побудує такі само демократичні інститути та стримуючі важелі, тоді і можна буде віддавати стратегічні обєкти в приватні руки.
 показать весь комментарий
 
Гончарук собирался ету недоконторку делить и возвращать в гос собственность,как и укртелеком, шмыгали конечно етого не сделают, так шо терпите пока хозяин на вилле во франции лежит
 показать весь комментарий
 
 
Вугілля повно, його ніхто не купує. Металурги стоять, енергетики зменшують виробниицтво. Російське вугілля та електрика вдвічі дешевше. Криза..
 показать весь комментарий
 
"Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики///////////////////////////// Рост "зеленой" энергетики обеспечивался за счет целенаправленного развала отлично работающей-традиционной энергетики. Этим "зелено-альтернативным" негодяям цинично,в условиях "рынка" были искусственно созданы преференции за счет альтернативных источников(АЭС,ГЭС и ТЭЦ). Если цена той же атомной энергии - 53 коп квт/час, и ее завались-атомщиков ограничивают в поставках-чтобы "зеленые" негодяи могли набивать карманы,давать "откаты" и грабить бюджет и потребителей и продавать ее в 10 раз дороже. При этом им еще выделили 30 млрд.грн "помощи",забрав ее у тех же шахтеров,атомщиков,тепловиков и гидроэнергетиков. Надо срочно для спасения отрасли отменять антиконституционные (ст13)"розничные законы" 2018г электроэнергии и газа,отменять лохорынок и вводить госрегулирование энергетики,как было до 2018г.В противном случае нас ждет коллапс энергетики и непредсказуемые последствия внедрения паразитических прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами" в эту сферу.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188975
 показать весь комментарий
 
зачем ты врешь? все аэс работают на полную мощность
 показать весь комментарий
 
Так что, всей стране сбросится Ахметову на очередной дворец во Франции за 200 миллионов евро или цену на электроэнергию сделать самой дорогой в Европе? Что ДТЭК предлагает? А по поводу Павлоградугля, так извините, сократите целые стада "менеджеров", кум-сват-брат-любовница и друг друга, в том числе и "особо ценные" кадры перетянутые из Лугандона, и сразу шахтёрам станет дышать полегче и бюджет сойдётся. Вроде частная контора, а порядки местами совдеповские. Да, и хватит уже народ шантажировать, не работает этот метод, в Донецке и Луганске 2014 доигрались в федерастов и "мы кормим" всю Украину
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 дизтопливо карантин коронавирус НБУ Приватбанк прогноз Россия цены
 
 
 
 
 
 вверх