 Объем наличных денег сократился с начала года на 800 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса, и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184. В начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

НБУ отмечает, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно осуществляют подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять необходимые им средства.

Как сообщалось, по данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).