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Все про:ВВП (602) МВФ (1147) прогноз (702)

 МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 7,7%

Международный валютный фонд ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%.

Об этом говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном 14 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021 году, говорится в отчете.

"По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка", - указывает МВФ.

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019 году. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188968
 
 
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Международный валютный фонд ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7%/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// С радостью ожидает и трепетной надеждой. Он - МВФ все 30 лет "ожидает спада" и не просто ожидает а все для этого делает (Перкинс)- а как ему еще "харчеваться"? Гадкие "коммуняки" в 1990г не имели никаких "займов МВФ", внешний долг- 0 млрд.долл, это непорядок да и ВВП Украины в 1990г был 293.2 млрд.долл,ужас. !!!!, (В пересчете на нынешние цены- 733 млрд.долл!!!!!!!!! Считал по хлебу 1$- 76 коп=5 булок по 16 коп. Сейчас 1$-28 грн-2 булки) Еще раз- .ВВП Украины в 1990г был в 10 раз больше,чем сейчас а внешний долг = 0 млрд.долл.,но не было "демократии"(стадо идиотов,управляемое подонками А.Нобель). Мощнейшую плановую экономику,кормящую все 30 лет прогрессивную "демократическую общественность"- обнулили "реформаторы" с шайкой АО,ООО и пр "Рогов с копытами",сейчас ужасный "короновирус" скушает остатки ее создателей и дело в шляпе.Ну чем не гениальное решение? Просто молодцы.Все по фень-шую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188968
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че за куйню ты пишешь, ватный иплан?
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Куйня говоришь? Вот в подтверждении мною сказанного выше ."Исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение простить часть долгов 25 беднейшим странам мира. Украины в списке стран, которым будет облегчено кредитное бремя, нет". Чудо ты в перьях.
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чето северная корея не сильно богатая
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Наверное, зебилы этого хотели, когда слушали обещания зЭ...
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А як же 40%, як обіцяв Гончарук, перший прем'єр зеленого гаранта.
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