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Все про:грузы (568) перевозки (297) МАУ (356)

 МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах самолетов и багажном отделении.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас, когда пассажирские рейсы не осуществляются, авиакомпания МАУ приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах воздушных судов и в багажном отделении. Такие рейсы выполняются на своих воздушных судах Boeing 767 и Boeing 737. При этом, в Boeing 737 можно совокупно перевезти в 20 тонн веса, а в Boeing 767 - 29 тонн", - сказано в сообщении.

Принципиально важным моментом является объем перевозимого груза в пассажирских воздушных судах (это особенно важно для грузов, перевозимых в пассажирской кабине, поскольку размещение грузов должно строго соответствовать нормам авиационной безопасности).

Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления.

"Наше подразделение грузовых перевозок открыт к сотрудничеству", - подчеркнули в авиакомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188963
 
 
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