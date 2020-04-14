 Уровень расчетов за доставку газа на Черниговщине после введения карантина упал на 22%

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз", передает БизнесЦензор.

Компания обращает внимание, что в условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы.

"Работники "Черниговгаза" делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", – отмечается в сообщении.

"Черниговгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, имеющим задолженность за услуги.

При этом в компании напоминают, что клиенты АО "Черниговгаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: "Личный кабинет", мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

Читайте также: Больше 11 тысяч жителей Черниговщины используют Viber для оплаты счетов за газ

Кроме того, для экстренно разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь "Черниговгаз" призывает потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот.