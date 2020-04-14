 "Приватбанк" ввел кредитные каникулы по ипотеке и автокредитам

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином. Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", – сказано в сообщении.

Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" клиентам необходимо заполнить заявку на сайте банка.

Банк напоминает, что согласно закону № 533-IX от 17 марта, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, штрафы и пени за просрочку платежей не начисляются.

Как сообщалось, ранее Национальный банк рекомендовал банкам установить "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за эпидемии коронавируса малого бизнеса с 1 марта. Реструктуризацию кредитов для среднего и крупного бизнеса НБУ посоветовал рассматривать отдельно.