[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.91 29.11
 Власть, Социальная политика
  225  0
Все про:бюджет (979) Евросоюз (2152) коронавирус (350)

 ЕС направит почти все деньги из бюджета 2020 года на борьбу с коронавирусом

Европейский союз выделяет почти все оставшиеся деньги из союзного бюджета нынешнего года на борьбу с пандемией COVID-19. Совет ЕС принял 14 апреля поправки в бюджет 2020 года, чтобы высвободить средства для реагирования на коронавирус, следует из коммюнике законодательного органа Евросоюза.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Обязательства увеличены в целом на 3,57 млрд евро и составят 172,2 млрд евро. Платежи увеличены на 1,6 млрд евро, достигнув 155,2 млрд евро.

"Наш главный приоритет - это помощь национальным системам здравоохранения в борьбе со вспышкой COVID-19, - заявил председательствующий в Совете ЕС вице-премьер и министр финансов Хорватии Здравко Марич.

По его словам, эти деньги пойдут на приобретение предметов медицинского назначения, строительство полевых госпиталей и перевод пациентов на лечение в другие государства-члены союза.

В частности, 115 млн евро предназначены для софинансирования борьбы со вспышкой COVID-19. Это включает помощь государствам ЕС в репатриации граждан, находящихся в бедственном положении за границей, а также приобретении средств индивидуальной защиты посредством совместных закупок.

350 млн евро будут выделены для поддержки Греции, поскольку страна сталкивается с растущим миграционным давлением. Они будут использованы для развития инфраструктуры приема мигрантов, совершенствования процедур предоставления убежища и укрепления охраны внешних границ Греции и Болгарии. Это также поможет бороться с COVID-19, поскольку мигранты и беженцы представляют собой очень уязвимую группу.

100 млн евро выделено на восстановительные работы в Албании после землетрясения 26 ноября 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188954
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 дизтопливо карантин коронавирус НБУ Приватбанк прогноз Россия цены
 
 
 
 
 
 вверх