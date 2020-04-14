 ЕС направит почти все деньги из бюджета 2020 года на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Обязательства увеличены в целом на 3,57 млрд евро и составят 172,2 млрд евро. Платежи увеличены на 1,6 млрд евро, достигнув 155,2 млрд евро.

"Наш главный приоритет - это помощь национальным системам здравоохранения в борьбе со вспышкой COVID-19, - заявил председательствующий в Совете ЕС вице-премьер и министр финансов Хорватии Здравко Марич.

По его словам, эти деньги пойдут на приобретение предметов медицинского назначения, строительство полевых госпиталей и перевод пациентов на лечение в другие государства-члены союза.

В частности, 115 млн евро предназначены для софинансирования борьбы со вспышкой COVID-19. Это включает помощь государствам ЕС в репатриации граждан, находящихся в бедственном положении за границей, а также приобретении средств индивидуальной защиты посредством совместных закупок.

350 млн евро будут выделены для поддержки Греции, поскольку страна сталкивается с растущим миграционным давлением. Они будут использованы для развития инфраструктуры приема мигрантов, совершенствования процедур предоставления убежища и укрепления охраны внешних границ Греции и Болгарии. Это также поможет бороться с COVID-19, поскольку мигранты и беженцы представляют собой очень уязвимую группу.

100 млн евро выделено на восстановительные работы в Албании после землетрясения 26 ноября 2019 года.