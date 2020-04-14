 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в консолидированной сети АЗС группы "Приват" цены снизились в среднем на 11-13 копеек – до 9,12-9,13 грн/л. Минимальная цена в сети зафиксирована в Чернигове – 7,70 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 копеек – до 9,59 грн/л.

AMIC понизила цену на 54 коп. – до 9,49 грн/л, а SUN OIL – на 86 копеек, до 9,38 грн/л.

Сети SOCAR, "Параллель", BVS, "Род-Ник", Marshal и Mango снизили стоимость газа в пределах 10-40 коп./л.

Цены на нелегальных АЗС, по данным участников рынка, 14 апреля достигают 8 грн/л.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост. По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков.