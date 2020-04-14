 Минюст возобновит заседания Комиссии по противодействию рейдерству

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам замминистра, за время карантина Офис противодействия рейдерству в единоличном режиме рассмотрел несколько заявлений на незаконные действия госрегистраторов и предотвратил несколько рейдерских атак.

"Впрочем, не все обращения мы можем рассмотреть в единоличном порядке. Среди массива полученных жалоб много сложных кейсов, в которых в основном речь идет о регистрационных действиях, совершенных в 2018-2019 годах. Все они требуют детального анализа непосредственно в ходе заседания Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации", – отметила Онищук.

В связи с этим Министерство юстиции решило восстановить коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемиологических мероприятий.

Читайте также: Минюст заметил всплеск рейдерства после введения карантина

Онищук уточнила, что заседание Коллегии планируется провести в ближайшее время, сразу после того как Кабинетом министров будут внесены изменения в соответствующие нормативно-правовых актов, которые позволят проводить заседания во время карантина.

При этом для безопасности граждан работа Коллегии будет происходить с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты: участие в заседаниях смогут принять лица, которые не имеют признаков ОРВИ и обеспечены защитными масками и перчатками.

Во избежание скопления людей во время проведения заседаний Коллегии, от каждой их сторон рассмотрения жалобы должно быть только по одному представителю, а свободных слушателей призывают воздержаться от посещения Офиса противодействия рейдерству на период карантина.