 Пожар в Зоне отчуждения удалось потушить благодаря дождю (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, – в целом в норме", – сообщил Фирсов.

Позднее во вторник о ликвидации пожара президенту Владимиру Зеленскому доложил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба главы государства.

По словам главы ГСЧС, понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара.

"На вопрос президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", – сказано в сообщении.

Чечеткин также отметил, что дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", – подчеркнул в свою очередь Зеленский, хотя до принятия нового закона накануне максимальный штраф по самой серьезной статье УК №245 "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира" не превышал 800 грн.

Как сообщалось, после того, как стало известно, что в Зоне отчуждения пошел дождь, президент Владимир Зеленский объявил о планах заслушать во вторник, 14 апреля доклад председателя Государственной службы по чрезвычайной ситуации Николая Чечеткина о пожарах в Чернобыльской зоне.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.