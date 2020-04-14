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Все про:Укрзализныця (2707) Франция (302) локомотивы (62) Alstom (18) Шмыгаль Денис (66)

 Франция готова финансировать покупку новых локомотивов для "Укрзализныци", – Шмыгаль

Франция готова финансировать проект локализации производства локомотивов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, стороны договорились о сотрудничестве по двум крупным стратегическим направлениям. В частности, о производстве локомотивов.

Шмыгаль отметил, что в рамках этой программы именно украинские предприятия могут стать частью большого производственной цепи.

"Благодарен властям Франции, которые разработали и будут финансировать этот проект. За этот жест политической и экономической поддержки", – сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, одним из аспектов этой программы может стать выделение Францией 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков, подвижного состава и тому подобное.

Кроме того, сторон обсудили проект строительства завода по очистке воды в Мариуполе.

"Украинская сторона будет максимально способствовать и выполнит все условия, необходимые для реализации этого проекта", – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC). 

На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.

Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.

Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

Alstom – один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188931
 
   
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Все это хорошо,но почему мы убиваем свое локомотивостроение в угоду иностранным конкурентам?Ведь у нас есть все для того,чтобы успешно развивать отрасль,обеспечивать работой население и наполнять бюджет? Почему "тупые коммуняки" успешно развивали всю инфраструктуру железных дорог, электрофицировали магистрали,строили лучшие в мире электровозы(японцы,китайцы,французы-используют их наработки),а умные "демократы"- все 30 лет лохорынка "харчуются" на готовом, живут по закону курятника(забраться повыше,оттолкнуть ближнего и нас"рать на нижнего),почему эти рукозадые "реформаторы" могут только "взять и поделить"? Ко всему,к чему прикасаются их потные ручонки - бесследно исчезает или превращается в прах.Что они отлично умеют делать- это клянчить займы МВФ и тратить их по его же "рекомендациям".. Надо было тогда в Конституции 1996г таки написать всего 2 статьи. Ст.№1- Цель Украины-задушить отечественную экономику , утилизировав ее создателей, а выжившим - жить на займы МВФ. ст.2. Если ты сомневаешься в этом,то смотри ст.№1. И все. Гадкие "коммуняки" при плановой экономике(пример для Китая),понастроили столько - что никак не могут разрушить за 30 лет упорных трудов "демократы",как не стараются.Надо возрождать реальную экономику, а не ее цифровой фейк,у нас для этого все есть. Всем удачи.
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Франция даст 100 милионов на локомотивы а зейобки будут покупать машины и дома ) Дермак тому пример что этим маргиналам и популистам срать на все и всех...короче нужно эту шайку на ноль умножить.Всем удачи)
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