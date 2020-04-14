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 Во время Пасхи на въездах в Киев усилят проверки транспорта, – Кличко

С 16 до 20 апреля власти введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, по следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко.

Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

"Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188922
 
 
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