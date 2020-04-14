 Крупнейшие сети АЗС вслед за региональными начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Кроме того, в столичном регионе цены снизились в сети KLO (60 АЗС) и Shell (133 АЗС, из которых 33 — в Киеве и области).

Так, на станциях KLO дизтопливо и бензин А-92 подешевели на 50 копеек – до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно. Shell на АЗС в Киеве и области снизила цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

"Татнефть-АЗС-Украина" (73 АЗС) в регионах своего присутствия – Полтавской и Харьковской областях –опустила цену на дизтопливо также на 1,5 грн – до 21,90 грн/л, на бензин – на 60 копеек, до 22,56 и 23,62 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В пределах 10-80 копеек за литр опустили цены ривненская сеть "Олас" и одесская "Катрал".

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Как сообщалось, в течение прошлой недели и начале текущей цены на бензин и дизтопливо агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь это "БРСМ-Нафта", "Мотто", "Авантаж", Mango. В частности, в столичном регионе цены дизтопливо и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.