[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.91 29.11
 Власть
  273  0
Все про:Германия (775) Россия (4482) санкции (1365)

 Германия не видит оснований для отмены санкций против России из-за коронавируса, – посол

Отмена введенных Европейским союзом санкций против России напрямую увязана с выполнением Минских договоренностей и ожидать изменений в этом вопросе в связи с пандемией коронавируса не стоит.

Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений", – сказал фон Гайр.

В то же время он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

"Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд – это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье", – сказал посол.

Читайте также: Еврокомиссия не видит оснований для отмены санкций против РФ из-за коронавируса

Как сообщалось, ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США не вводили мер, которые препятствовали бы получению препаратов и оборудования для борьбы против коронавируса COVID-19.

Перед этим в своем выступлении на саммите G20 российский президент Владимир Путин призвал пересмотреть применение санкций крупнейшими странами мира.

Путин пояснил такую необходимость пандемией коронавируса, заверив, что предлагает ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовых транзакций для их закупок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188907
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 дизтопливо карантин коронавирус НБУ Приватбанк прогноз Россия цены
 
 
 
 
 
 вверх