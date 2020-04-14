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Все про:Кабмин (4136) Минэкономразвития (1029) Кухта Павел (1)

 В Минэкономики уволили двух заместителей министра (обновлено)

Кабинет министров распоряжением №408 от 13 апреля уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в связи с его заявлением. Также Кабинет министров уволил Сергея Николайчука с должности заместителя министра развития экономики

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Согласно закону о центральных органах власти (ЦОВ), в случае увольнения министра первый заместитель и заместителя освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела", – прокомментировал Кухта распоряжение правительства.

Кухта был назначен замминистра, когда министерство возглавил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. На этом посту занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы государственных закупок.

Кухта - специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии "Голос".

Также Кабинет министров уволил Сергея Николайчука с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ныне он занимает должность старшего научного сотрудника Киевской школы экономики (КШЭ).

Николайчук был назначен замминистра экономики в сентябре, когда министерство возглавлял президент КШЭ Тимофей Милованов. Ранее Сергей Николайчук занимал должность директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188895
 
 
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