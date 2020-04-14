 Украина потратила почти 1,5 миллиарда на закупки для борьбы с коронавирусом. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу ProZorro сообщает БизнесЦензор.

Больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской области (67 млн грн).

Меньше всего - в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

Самые дорогие закупки осуществил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева: закуплена услуга обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на 74,5 млн грн.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил защитные костюмы, медицинские перчатки и маски на 69 и 61,4 млн грн. Центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы на 46 млн грн.

Также были расторгнуты договоры на 174 млн грн, например, КГГА уже расторгла договор на закупку камер для измерения температуры за 65 млн грн после мониторинга Госаудитслужбы.