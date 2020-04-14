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 "Мироновский хлебопродукт" Косюка выплатит $30 миллионов дивидендов до конца апреля

Совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 13 апреля одобрил выплату дивидендов в размере $0,2803 за акцию за 2019 год, что эквивалентно $30 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже во вторник, дивиденды должны быть выплачены акционерам до конца апреля 2020 года.

Как сообщалось, в 2019 году МХП выплатил акционерам $80 млн дивидендов ($0,7474 за акцию).

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188885
 
 
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