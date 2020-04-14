 Китай закрыл все пассажирские переходы на границе с Россией

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

О сроках начала работы пунктов сообщат позднее. По данным Уссурийской таможни, на пунктах пропуска образовались очереди из грузовиков.

Власти провинции Хэйлунцзян сообщили, что пункт Пограничный—Суйфэньхэ по-прежнему не будет работать после 13 апреля. Также сохраняется временный запрет на пропуск пассажиров через пункт Забайкальск—Маньчжурия. Пересечь границу через пункт Благовещенск—Хэйхэ нельзя, поскольку с наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян выявили коронавирус еще у 79 граждан Китая, прибывших из России. Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний начиная с 29 марта. Общее число завозных случаев в Хэйлунцзяне выросло до 326.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае число зараженных коронавирусом составляет более 83 тыс., умерло свыше 3,3 тыс., выздоровело 78,1 тыс. человек.