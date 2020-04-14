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 "Укрпочта" готова обеспечить работой более 3 тысяч человек

АО "Укрпочта" заявляет, что на период карантина готова обеспечить постоянной работой больше 3 тысяч специалистов различных специализаций.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Также компания готова принять кандидатов, ищущих работу по совместительству на период карантина.

"Сейчас в "Укрпочте" работает 65+ тыс. специалистов. В период карантина компания работает в обычном режиме (с минимальными ограничениями для клиентов) и не сокращает, а наоборот ищет 3000 новых специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, сортировщиков, аналитиков и других", - сообщает компания.

Наиболее актуальными сотрудниками на время карантина в "Укрпочте" являются сортировщики, водители, операторы почтовой связи связи и почтальона.

"Укрпочта" предлагает сортировщикам оклад с премиями от 5200 до 12 300 грн, водителям - 5 800-25 000 грн, операторам - 4 720-11 000 грн, почтальонам - 4 720-8 500 грн", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188865
 
 
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