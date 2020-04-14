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 "Укрзализныця" закупила 270 тысяч защитных масок

АО "Укрзализныця" закупила 277 тысяч защитных масок для сотрудников и планирует закупить еще 1,5 млн масок.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В частности, уже закуплено более 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное", - сообщает компания.

Службы закупок структурных подразделений Укрзализныци планируют приобрести еще больше 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

Также "Укрзализныця" закупит 10 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и передаст их в ведомственные больницы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188864
 
 
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