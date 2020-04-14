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 В Украине вновь запретили работу рынков на период карантина, – главсанврач

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова запретил работу рынков во время карантина при определенных условиях.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня моё постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - заявил Ляшко в понедельник вечером.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

Как писал БизнесЦензор, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188831
 
 
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Поколение паразитов-халявщиков. Мы им сказали,как правильно,а они не делают.Наказать - пусть не едят с рынков - супермаркеты же есть в любом селе! Санслужбы,как таковой нет - начальник ее начитается интернета и рулит.Народ этот они презирают. Ну ничего,придет и их очередь удивляться.
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В мене запитання до Ляшка - що робити якщо в райцентрах ринки єдине місце продажу насіннєвого матеріалу??? Забити хєр на урожай???
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Чертов изувер не даст закупиться людям на Пасху. Горите в аду прислужники Сатаны!
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Абсолютно солидарен с мнением жителей, уже появившихся на сайтах, которые пишут - а зачем тогда эти грозные комиссии создают на местах, которые как бы уже приняли к работе по несколько рынков на местах? Если приняли, значит они должны работать, а местная власть должна доложить "наверх", что требования выполнены. Нет, теперь местные власти, преклонив голову, говорят, если "сверху" прикажут, то рынки снова закроют. Что за бред? Откуда этот Ляшко знает, что на всех рынках по Украине делается и всех дистанционно под одну гребенку закрывать? Многие люди при этом понесли расходы на регистрации, перерегистрации, покупки противоинфекционных средств и т.п. и им это теперь как бы "прощают"? Зачем так дурить народ? Или это снова политика побольше ободрать народ в такое скрутное время? Или снова супермаркеты постарались исправить у Ляшко ситуацию? Создали в стране дебильную ситуацию - СЭС разогнали, их на местах нет, а теперь один человек в стране в должности какого-то не понятного Главного санитарного врача (врача чего - страны или Киева?) без штатов на местах принимает единоличное (!??) решение и так зло чудит на всю страну. А чудит, наверное, потому, что говорит, что всего 4 часа в сутки спит и не успевает, как петрушка, с телеканала на телеканал перебегать? Он уже в эфире в 10 раз больше, чем Президент!
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COVID-19 - эпидемия пиара, больше людей умрет от тоски"-
Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля///\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Интересное решение- последствия которого затмят "голодомор". Запретить работу рынков на свежем воздухе- это уничтожение фермеров- нью-"кулаков" как класса. Фермеры трудились всю зиму,вырастили продукцию-а продавать ее не дают-или уничтожай или отдавай в те же супермаркеты - средоточие отравы за копейки. Фермеры естественно разорятся и их земли будут скуплены за фантики агропреступниками - корпорациями ,уже отравившими раундапами и тиаклопридами Каховскрое водохранилище и еще 2400 водоемов на территории Украины. Понятно что многие нынешние "фермеры" тоже в этом поучаствовали, т.к упор в "дотациях" делается не на стимулирование выращивания экологически чистой продукции-а ГМО-ядов,которые массово продаются через торговые сети в красочных упаковках. Супермаркеты-средоточие пальмового масла и др.канцерогенов, консервантов,разрыхлителей,усилителей вкуса, сухих дрожжей (супер средство для рака) и других ядов про которые нам рассказывают с экранов ,они уничтожают иммунитет,от слова совсем,который и спасает организм от заражения "короновирусом" и пр. нежданчиками.. За фторированную воду в бутылках- я вообще молчу.Весной - единственным спасением от зимнего авитаминоза являются селяне-фермеры и "бабки" -зачем им запрещают оздоравливать население и покупать отраву в супермаркетах? Как можно укрепить иммунитет и не заболеть смертоносным "короновирусом"-приобретая продукты в супермаркетах? Там где население приучено кормиться с супермаркетов,там,где запрещают населению выращивать свои овощи,картошку и пр.-там наибольшее количество заболевших "короновирусом".Наверно это просто совпадение. Но запрещать работу рынков на свежем воздухе и обрекать миллионы селян на голодную смерть-это не совсем гуманно. Всем не болеть.
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