 В Украине вновь запретили работу рынков на период карантина, – главсанврач

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.
"С завтрашнего дня моё постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - заявил Ляшко в понедельник вечером.
По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.
"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.
Как писал БизнесЦензор, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля///\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Интересное решение- последствия которого затмят "голодомор". Запретить работу рынков на свежем воздухе- это уничтожение фермеров- нью-"кулаков" как класса. Фермеры трудились всю зиму,вырастили продукцию-а продавать ее не дают-или уничтожай или отдавай в те же супермаркеты - средоточие отравы за копейки. Фермеры естественно разорятся и их земли будут скуплены за фантики агропреступниками - корпорациями ,уже отравившими раундапами и тиаклопридами Каховскрое водохранилище и еще 2400 водоемов на территории Украины. Понятно что многие нынешние "фермеры" тоже в этом поучаствовали, т.к упор в "дотациях" делается не на стимулирование выращивания экологически чистой продукции-а ГМО-ядов,которые массово продаются через торговые сети в красочных упаковках. Супермаркеты-средоточие пальмового масла и др.канцерогенов, консервантов,разрыхлителей,усилителей вкуса, сухих дрожжей (супер средство для рака) и других ядов про которые нам рассказывают с экранов ,они уничтожают иммунитет,от слова совсем,который и спасает организм от заражения "короновирусом" и пр. нежданчиками.. За фторированную воду в бутылках- я вообще молчу.Весной - единственным спасением от зимнего авитаминоза являются селяне-фермеры и "бабки" -зачем им запрещают оздоравливать население и покупать отраву в супермаркетах? Как можно укрепить иммунитет и не заболеть смертоносным "короновирусом"-приобретая продукты в супермаркетах? Там где население приучено кормиться с супермаркетов,там,где запрещают населению выращивать свои овощи,картошку и пр.-там наибольшее количество заболевших "короновирусом".Наверно это просто совпадение. Но запрещать работу рынков на свежем воздухе и обрекать миллионы селян на голодную смерть-это не совсем гуманно. Всем не болеть.